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11:59, 30 июля 2023Россия

Число жертв урагана в Марий Эл выросло до восьми человек

Мэр Йошкар-Олы Маслов: число жертв урагана в Марий Эл выросло до восьми

Фото: Bernard Schmidt / Reuters

Жертвами урагана в Республике Марий Эл стали восемь человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.

«По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек», — написал глава города. Он уточнил, что десять человек госпитализированы, при этом двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о семи погибших.

В субботу, 29 июля, на Приволжский федеральный округ, в состав которого входит Марий Эл, обрушился ураган. Как сообщали в МЧС, в регионе погибли девять человек, около 70 пострадали. В ведомстве также предупреждали, что опасные метеорологические явления сохраняются на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа.

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    Виктория Кондратьева
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