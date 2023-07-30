Число жертв урагана в Марий Эл выросло до восьми человек

Мэр Йошкар-Олы Маслов: число жертв урагана в Марий Эл выросло до восьми

Жертвами урагана в Республике Марий Эл стали восемь человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.

«По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек», — написал глава города. Он уточнил, что десять человек госпитализированы, при этом двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о семи погибших.

В субботу, 29 июля, на Приволжский федеральный округ, в состав которого входит Марий Эл, обрушился ураган. Как сообщали в МЧС, в регионе погибли девять человек, около 70 пострадали. В ведомстве также предупреждали, что опасные метеорологические явления сохраняются на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа.