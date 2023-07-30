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12:33, 30 июля 2023Россия

Стало известно о новом пострадавшем в результате обстрела ВСУ Брянской области

Глава Брянской области сообщил о новом пострадавшем при обстреле региона ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В результате обстрела сельхозпредприятия в Климовском районе есть еще один пострадавший — это мужчина, которому уже оказывают медицинскую помощь. Об этом рассказал глава приграничного российского региона Александр Богомаз.

Кроме того, пострадали две женщины.

По словам Богомаза, удар по территории Климовского района нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Губернатор написал, что на территории предприятия, куда попали снаряды, есть разрушения, одно помещение горит. Экстренные и оперативные службы уже прибыли на место.

В субботу, 29 июля, Богомаз заявил об обстреле села Чуровичи в том же Климовском районе со стороны ВСУ.

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    Алевтина Запольская
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