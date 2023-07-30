Вблизи атакованной беспилотниками «Москвы-сити» перекрыли движение

Дептранс сообщил о перекрытии движения по Тестовской улице вблизи «Москвы-сити»

Столичный Дептранс в своем Telegram-канале сообщил о перекрытии движения по Тестовской улице вблизи «Москвы-сити», которая была атакована беспилотниками утром 30 июля.

«Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник. Информацию об атаке подтвердил мэр столицы Сергей Собянин, он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

Министерство обороны России сообщило о том, что была пресечена попытка террористической атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами на Москву. В ведомстве уточнили, что два БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории «Москвы-сити».

