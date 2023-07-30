«Локомотив» разгромил «Факел» в матче РПЛ

«Локомотив» разгромил «Факел» со счетом 4:1 в матче РПЛ, Тикнизян сделал дубль

Московский «Локомотив» разгромил воронежский «Факел» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» и завершилась со счетом 4:1. На 12-й минуте счет открыл нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба. На 33-й минуте форвард Евгений Марков сравнял счет. На 60-й минуте защитник Наир Тикнизян вновь вывел «Локомотив» вперед. На 67-й минут хавбек Сергей Пиняев увеличил преимущество команды. На 89-й минуте Тикнизян сделал дубль.

Таким образом, после двух матчей «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Факел» занимает последнее 16-е место, не имея в активе ни одного очка.

В следующем туре «Факел» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой» 5 августа. «Локомотив» также в гостях встретится с московским ЦСКА днем позднее.