На Вашингтон обрушилась гроза с порывами ветра до ста километров в час

В Вашингтоне гроза с порывами ветра до 100 км/ч обесточила множество домов

В Вашингтоне гроза с порывами ветра до ста километров в час обесточила множество домов и повалила деревья, сообщает метеорологическая служба газеты Washigton Post.

Отмечается, что скорость ветра составляла от 96,5 до 136,8 километра в час, ураган сопровождался сильным ливнем, он повалил десятки деревьев, повредил постройки, автомобили. Без света остались 200 тысяч пользователей. Сведений о пострадавших в настоящее время не поступало.

Синоптики считают, что мощная гроза связана с несколькими днями сильной жары и повышенной влажности, когда температура в столице США достигала 37 градусов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты потратят миллионы долларов на повышение точности прогнозов на фоне экстремальной жары. Новые меры по защите граждан от последствий изменения климата анонсировал американский президент Джо Байден.