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09:52, 28 июля 2023Среда обитания

США потратят миллионы долларов на прогнозы погоды

США потратят $7 млн на повышение точности прогнозов погоды

Фото: Brendan McDermid / Reuters

США потратят миллионоы долларов на повышение точности прогнозов на фоне экстремальной жары. Новые меры по защите граждан от последствий изменения климата назвал американский президент Джо Байден, перечень опубликован на сайте Белого дома.

В сообщении отмечается рост интенсивности и частоты аномально жарких периодов в Штатах. В связи с этим Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) инвестирует до семи миллионов долларов для улучшения прогнозирования погоды. Вместе с университетами организация создаст консорциум для ассимиляции данных с целью улучшить подготовку к экстремальной погоде.

Байден также поручил Министерству труда поручено выпустить предупреждение об опасностях жары. Кроме того, будет увеличено число проверок в отраслях повышенного риска, таких как строительство и сельское хозяйство. Чтобы повысить устойчивость к климату, МВД США направит 152 миллиона долларов на расширение водохранилищ в Калифорнии, Колорадо и Вашингтоне.

Ранее Байден заявил, что из-за последствий экстремальной жары ежегодно уходят из жизни 600 человек. По его словам, это больше, чем от наводнений, ураганов и торнадо вместе взятых.

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    Александра Качан
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