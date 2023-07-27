Байден назвал жару погодным убийцей номер один

Глава США Байден назвал экстремальную жару главным погодным убийцей

От последствий экстремальной жары ежегодно погибают 600 человек, что делает ее главным погодным убийцей, заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит ТАСС.

«Это больше, чем от наводнений, ураганов и торнадо вместе взятых. <...> Даже те, кто отрицал, что мы переживаем климатический кризис, не могут отрицать, что экстремальная жара имеет последствия для американцев», — отметил политик.