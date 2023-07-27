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21:10, 27 июля 2023Мир

Байден назвал жару погодным убийцей номер один

Глава США Байден назвал экстремальную жару главным погодным убийцей
Джо Байден (в центре)

Джо Байден (в центре). Фото: Jonathan Ernst / Reuters

От последствий экстремальной жары ежегодно погибают 600 человек, что делает ее главным погодным убийцей, заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит ТАСС.

«Это больше, чем от наводнений, ураганов и торнадо вместе взятых. <...> Даже те, кто отрицал, что мы переживаем климатический кризис, не могут отрицать, что экстремальная жара имеет последствия для американцев», — отметил политик.

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    Марина Совина
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