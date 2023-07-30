Гейджи победил Порье и завоевал пояс «Самого опасного ублюдка» UFC

Легковес Гейджи нокаутировал Порье и завоевал пояс «Самого опасного ублюдка» UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи победил соотечественника Дастина Порье в главном событии 291-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Результаты доступны на сайте турнира.

Поединок прошел в Солт-Лейк-Сити (США) и завершился нокаутом во втором раунде. Таким образом, Гейджи взял у Порье реванш за поражение в 2018 году.

Благодаря победе Гейджи завоевал пояс «Самого опасного ублюдка» UFC. Ранее обладателем награды был американец Хорхе Масвидаль.

Всего на счету Гейджи 25 побед и четыре поражения. В активе Порье 29 побед и восемь поражений, еще один бой с его участтиеи признан несостоявшимся.