Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
Сегодня
15:00 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Факел
Сегодня
17:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
09:17, 30 июля 2023Спорт

Гейджи победил Порье и завоевал пояс «Самого опасного ублюдка» UFC

Легковес Гейджи нокаутировал Порье и завоевал пояс «Самого опасного ублюдка» UFC

Фото: Jeff Swinger / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи победил соотечественника Дастина Порье в главном событии 291-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Результаты доступны на сайте турнира.

Поединок прошел в Солт-Лейк-Сити (США) и завершился нокаутом во втором раунде. Таким образом, Гейджи взял у Порье реванш за поражение в 2018 году.

Благодаря победе Гейджи завоевал пояс «Самого опасного ублюдка» UFC. Ранее обладателем награды был американец Хорхе Масвидаль.

Всего на счету Гейджи 25 побед и четыре поражения. В активе Порье 29 побед и восемь поражений, еще один бой с его участтиеи признан несостоявшимся.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве Зеленского раскритиковали за атаку беспилотников на «Москву-Сити»

    Гейджи победил Порье и завоевал пояс «Самого опасного ублюдка» UFC

    Актриса популярного сериала развеяла миф о конфликтах на съемочной площадке

    Военные России сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении

    В Днепропетровской области ночью произошел пожар

    Российский военный заявил об активизации ДРГ Украины после подрыва Каховской ГЭС

    Маск пообещал оставить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско

    Бывшая российская легкоатлетка высказалась о свободе слова в США

    Здания Москва-Сити незначительно повреждены атакой беспилотников

    Киев предпринял попытку атаковать Крым ночью с помощью беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости