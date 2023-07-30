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14:50, 30 июля 2023Мир

В Африке призвали отказаться от использования iPhone

В ЮАР призвали представителей правительств отказаться от устройств Apple

Фото: Mike Segar / Reuters

Советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу призвал представителей правительств отказаться от устройств Apple. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает ТАСС.

Свое заявление Джозеф Пу сделал на полях саммита «Россия — Африка». Советник президента ЮАР полагает, что главы государств, находящиеся рядом с несколькими iPhone не могут считать себя в безопасности. Он отметил, что из-за уязвимости технологии Apple легко взломать и по сути проникнуть через него в офис президента и любое правительственное учреждение.

28 июля в Минпромторге заявили, что российским промышленным предприятиям следует запретить своим сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях.

Аналогичный запрет ввел «Ростех» и Минпросвещения. Отказаться от использования Apple пообещали и в Минцифры.

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    Владимир Седов
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