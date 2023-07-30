В Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты

В Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты из-за БПЛА

В Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты любых воздушных судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что в нее входят сама Москва и Московская область.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку украинских дронов на «Москву-Сити». Помимо этого, взрывы прогремели в Красногорске и Одинцове — беспилотники сбили системы ПВО.