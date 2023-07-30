Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:36, 30 июля 2023Россия

В Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты

В Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты из-за БПЛА
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты любых воздушных судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что в нее входят сама Москва и Московская область.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку украинских дронов на «Москву-Сити». Помимо этого, взрывы прогремели в Красногорске и Одинцове — беспилотники сбили системы ПВО.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник. Что известно на данный момент?

    В США раскрыли Зеленскому главный секрет русских

    Момент прилета БПЛА в «Москва-сити» попал на видео

    Аэропорт Внуково возобновил работу на прилеты и вылеты

    Вблизи атакованной беспилотниками «Москвы-сити» перекрыли движение

    В Запорожье рассказали о новом прозвище Зеленского

    В США заявили о потере Зеленским доверия Запада

    Последствия атаки беспилотников на «Москву-сити» попали на видео

    Аргентина присоединилась к американской лунной программе

    Стал известен масштаб разрушений в башне «Москвы-Сити» после атаки дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости