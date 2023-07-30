Момент прилета беспилотника по башне «Москвы-сити» попал на видео

«112» показал видео с моментом прилета БПЛА по башне «Москвы-сити» и взрывом

Видео: Telegram-канал «112»

Момент прилета беспилотника по башне «Москвы-сити» попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На записи виден мощный взрыв, который последовал после того, как БПЛА взрезался в здание.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку украинских беспилотников на «Москву-сити». «Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити», — уточнил глава города. По словам Собянина, жертв и пострадавших нет.

До этого стало известно, что башню «Москвы-сити», предварительно, влетел беспилотник, произошел взрыв. По информации Telegram-канала Mash, над зданием виден дым, на место прибыли экстренные службы.

Отмечается, что все произошло в три часа ночи, звук взрыва разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте. Telegram-канал SHOT передавал, что в 50-этажном здании началась эвакуация.

Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников в Подмосковье вблизи Одинцова и Красногорска.