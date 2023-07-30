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00:57, 30 июля 2023Мир

Путин высказался об отказе ФРГ от российского газа

Путин: отказ ФРГ от российского газа является действиями малообразованных людей

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Отказ Германии от атомной энергии, угля и российского газа можно считать действиями малообразованных людей, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, власти ФРГ десятилетиями пугают население изменениями климата. При этом, как указал Путин, эксперты до сих пор не могут определить, что является главным фактором этих измнений. «Но взяли, атомную энергетику начали закрывать, газ наш начали прикрывать, от угля отказались, но, послушайте, так же не может из воздуха все синтезироваться», — высказался политик.

Путин считает неразумной ставку Берлина исключительно на возобновляемые источники энергии. «Посмотрите, что малообразованные люди делают в Германии», — отметил он. По словам Путина, политика ФРГ привела к росту цен на традиционные энергоносители.

Ранее стало известно, что Германии понадобится еще три года, чтобы создать мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ), которые позволят полностью заместить трубопроводные поставки российского топлива.

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    Марина Совина
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