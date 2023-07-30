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22:04, 30 июля 2023Спорт

В матче между «Ахматом» и ЦСКА все пять голов забили с пенальти

ЦСКА победил «Ахмат», пять голов забили с пенальти, Чалов сделал хет-трик

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 3:2. На 13-й минуте счет открыл нападающий «армейцев» Федор Чалов, реализовавший пенальти. Красную карточку получил защитник грозненцев Марат Быстров, и хозяева остались в меньшинстве. На 27-й минуте форвард Мохамед Конате сравнял счет, также реализовав одиннадцатиметровый удар.

На первой добавленной к первому тайму минуте еще один пенальти реализовал Чалов. На десятой добавленной минуте вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил четвертый пенальти, после чего главный арбитр матча Владислав Безбородов пересмотрел решение и удалил защитника москвичей Милана Гайича. «Ахмат» получил возможность еще раз пробить с точки: одиннадцатиметровый удар реализовал Конате. Пятый победный пенальти Чалов реализовал на 71-й минуте и сделал хет-трик.
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В параллельной встрече «Краснодар» обыграл «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В следующем туре «Краснодар» примет «Пари Нижний Новгород» 4 августа. ЦСКА также дома сыграет с московским «Локомотивом» 5 августа, а «Сочи» — с «Ахматом» 6 августа.

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    Анастасия Борисова
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