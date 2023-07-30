Раскрыты доходы SpaceX

На Starlink может приходиться до 40 процентов доходов SpaceX в 2023 году

На систему спутникового интернета Starlink может приходиться до 40 процентов доходов компании SpaceX в 2023 году. Об этом со ссылкой на The Information сообщает SpaceNews.

Издание раскрывает, что американская космическая компания рассчитывает в 2023 году заработать вдвое больше, чем в 2022-м. Если прогнозы SpaceX сбудутся, то компания в текущем году заработает более 8 миллиардов долларов, из которых 3,2 миллиарда будет приходиться на Starlink.

При этом 75 процентов прогнозируемой выручки Starlink придется на подписку, тогда как остальные средства, как ожидается, поступят от продаж оборудования новым клиентам. В SpaceX рассчитывают, что с начала и до конца 2023-го число пользователей Starlink удвоится, увеличившись с 1,1 миллиона до 2,2 миллиона человек.

В июне издание со ссылкой на генерального директора Blue Origin Боба Смита сообщило, что в настоящее время доходы компании, располагающей заказами на миллиарды долларов, составляют сотни миллионов долларов.