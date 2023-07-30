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06:46, 30 июля 2023Наука и техника

Раскрыты доходы SpaceX

На Starlink может приходиться до 40 процентов доходов SpaceX в 2023 году

Фото: Joe Skipper / Reuters

На систему спутникового интернета Starlink может приходиться до 40 процентов доходов компании SpaceX в 2023 году. Об этом со ссылкой на The Information сообщает SpaceNews.

Издание раскрывает, что американская космическая компания рассчитывает в 2023 году заработать вдвое больше, чем в 2022-м. Если прогнозы SpaceX сбудутся, то компания в текущем году заработает более 8 миллиардов долларов, из которых 3,2 миллиарда будет приходиться на Starlink.

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При этом 75 процентов прогнозируемой выручки Starlink придется на подписку, тогда как остальные средства, как ожидается, поступят от продаж оборудования новым клиентам. В SpaceX рассчитывают, что с начала и до конца 2023-го число пользователей Starlink удвоится, увеличившись с 1,1 миллиона до 2,2 миллиона человек.

В июне издание со ссылкой на генерального директора Blue Origin Боба Смита сообщило, что в настоящее время доходы компании, располагающей заказами на миллиарды долларов, составляют сотни миллионов долларов.

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    Иван Потапов
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