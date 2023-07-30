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16:34, 30 июля 2023Культура

Гарик Сукачев впервые вышел на связь после новостей о госпитализации

Сукачев вышел на связь после госпитализации и опроверг слухи об алкоголизме

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Рок-музыкант Гарик Сукачев впервые вышел на связь после новостей о госпитализации. Видеообращение опубликовано на странице артиста во «ВКонтакте».

Артист не стал раскрывать причину своего недомогания и обратился к фанатам, которые планировали увидеть его на концерте в Карелии. «Я загремел в больницу. <...> Прошу у всех у вас, конечно же, прощения. Но все мы живые люди, все мы болеем», — сказал он.

Музыкант пообещал, что отмененный из-за его госпитализации концерт состоится позже. Он также опроверг слухи о том, что попал в больницу из-за проблем с алкоголем. Сукачев сказал, что с удовольствием бы выпил с друзьями, но то здоровье не позволяет, то времени не хватает. «Хотя можете писать что хотите», — обратился к распространяющим слухи журналистам он.

О госпитализации Сукачева стало известно 29 июля. Причины, по которым артиста положили в больницу, не назывались. Однако друг артиста, рок-музыкант Сергей Галанин предположил, что это могло произойти из-за проблем с давлением.

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    Варвара Кошечкина
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