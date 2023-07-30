Аэропорт Внуково закрыли на прилет и вылет

Внуково закрыли на прилет и вылет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты

Московский аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет, сообщает ТАСС.

Как уточнили источники в авиационных службах, рейсы перенаправляются в другие воздушные гавани. «Один рейс находится в зоне ожидания», — подчеркнул источник. Кроме того, он добавил, что задержано 16 рейсов на прилет и четыре — на вылет. Другие аэропорты Москвы работают в штатном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку украинских беспилотников на два здания в российской столице. Один из беспилотников врезался в башню «Москвы-Сити».

Также стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотники вблизи Одинцова и Красногорска.

