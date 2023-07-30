ВСУ обстреляли артиллерией поселок в Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по поселку в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 30 июля, в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, речь идет о поселке Прилесье в Краснояружском районе. В результате обстрела никто не пострадал. Повреждены два частных жилых дома, в частности, пробита крыша и посечен осколками забор, повреждена местная линия электропередачи. Аварийные бригады региона устраняют последствия ЧП.

Ранее 30 июля сообщалось, что в Брянской области ликвидировали дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ночью 30 июля в башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник.