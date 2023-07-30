Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:41, 30 июля 2023Россия

ВСУ обстреляли артиллерией поселок в Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку в Белгородской области
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по поселку в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 30 июля, в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, речь идет о поселке Прилесье в Краснояружском районе. В результате обстрела никто не пострадал. Повреждены два частных жилых дома, в частности, пробита крыша и посечен осколками забор, повреждена местная линия электропередачи. Аварийные бригады региона устраняют последствия ЧП.

Ранее 30 июля сообщалось, что в Брянской области ликвидировали дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ночью 30 июля в башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на подготовку Великобританией бойцов для захвата Крыма

    Назван главный критерий выбора спелой дыни

    Госскеретарь США оценил угрозу ядерной войны

    Прохожие спасли едва не утонувшего в пруду Москвы мужчину

    ВСУ обстреляли артиллерией поселок в Белгородской области

    Бузова показала обгоревшее лицо без макияжа

    Объем валютных вкладов россиян сократился

    «Локомотив» разгромил «Факел» в матче РПЛ

    Певица Юлия Ковальчук показала фигуру после родов

    Зеленский пригрозил препятствующим вступлению Украины в ЕС депутатам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости