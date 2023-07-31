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18:55, 31 июля 2023Наука и техника

США поставят ВСУ другие танки вместо обещанных

Newsweek: США поставят Украине танки Abrams без передовой электроники

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Боевые танки Abrams будут поставлены на Украину в ближайшее время, однако речь идет о других моделях техники в более легкой комплектации. Об этом пишет Newsweek.

По информации издания, США передадут Киеву версию M1A1, с упрощенным оборудованием и без передовой электроники, вместо обещанной ранее M1A2.

Отмечается, что такое решение было принято с целью как можно быстрее обучить экипажи и перебросить танки на фронт. Авторы материала подчеркивают, что оснащение M1A2 более совершенно, однако эта модель пока не поступит на вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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28 июля газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон планирует начать передавать танки Abrams Украине в сентябре текущего года. Перед этим американское руководство намерено отправить часть техники в Германию для модернизации.

Президент США Джо Байден объявил о решении поставить Киеву 31 танк Abrams в конце января.

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