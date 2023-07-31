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11:09, 1 августа 2023Бывший СССР

В России назвали цель атак ВСУ с помощью БПЛА

Депутат Швыткин объяснил удары БПЛА ВСУ попыткой вызвать панику
СюжетНаселение России:

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организуют атаки на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью посеять панику. О целях подобных атак «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«В их (ВСУ — прим. «Ленты.ру») действиях есть намерение как нанести урон, так и создать для Запада видимость того, что они делают все возможное, чтобы ослабить нашу страну. ВСУ сегодня в комплексе проводят мероприятия, включающие попытку контрнаступления, попытку нанести урон живой силе и инфраструктуре тыловых районов нашей страны. Мы это осуждаем и поднимаем эти вопросы на различных международных площадках», — сказал парламентарий.

Цель [атак ВСУ беспилотниками] заключается в том, чтобы попытаться посеять панику, недоверие к органам власти

Юрий Швыткинзампред комитета Госдумы по обороне

По его словам, подобные атаки являются террористическими актами против гражданского, мирного населения России.

«Со стороны Министерства обороны делается все для нейтрализации [атак] средствами радиоэлектронной борьбы, средствами противовоздушной обороны. В подавляющем большинстве [случаев], безусловно, эти наши мероприятия имеют успех», — добавил Швыткин.

1 августа украинские беспилотники снова пытались атаковать Москву. Как уточнил мэр города Сергей Собянин, один из беспилотников долетел до той же башни в «Сити», что и в воскресенье, 30 июля, еще несколько дронов сбили системой противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу.

Предварительно, дрон попал в башню в IQ-квартале. На этаже высотки, куда влетел беспилотник, по предварительным данным, находятся офисы Министерства экономического развития России. Помимо этого, в этой же высотке располагаются офисы Минцифры и Минпромторга.

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    Кирилл Садовский
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