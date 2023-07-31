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17:47, 31 июля 2023Среда обитания

Восстановление башни «Москвы-Сити» после атаки украинского дрона попало на видео

Опубликовано видео восстановительных работ на десятом этаже башни «Москвы-Сити»

На десятом этаже башни «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити», пострадавшей в ночь на 30 июля при атаке украинских БПЛА, ведутся восстановительные работы. Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале «Известий».

По данным РИА Новости, там сейчас готовятся к установке новых стеклопакетов. Помимо этого, зафиксированы повреждения окон и на соседних этажах (девятом и одиннадцатом), в том числе одно окно и фасад соседней стены повреждены осколками. Там сейчас тоже ведутся необходимые работы.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский дрон. Информацию об атаке подтвердил мэр столицы Сергей Собянин, заявивший об отсутствии серьезных разрушений.

Минобороны России сообщило о пресечении попытки террористической атаки на Москву. В ведомстве уточнили, что два БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории «Москвы-Сити».

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    Дмитрий Воронин
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