Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:03, 31 июля 2023Мир

Британия расширила антироссийский санкционный список

Власти Британии добавили в санкционный список еще шестерых россиян
СюжетСанкции против России:

Фото: Carl Recine / Reuters

Великобритания добавила еще шестерых россиян в санкционный список. Документ опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства.

Меры расширили на физлиц, принимавших участие в уголовном процессе над публицистом Владимиром Кара-Мурзой (признан в РФ иноагентом). В списке оказались судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь. Кроме того, санкции ввели против прокурора Бориса Локтионова, выступившего на стороне обвинения Данилы Михеева и члена команды обвинителей Анны Потычко.

17 апреля Мосгорсуд признал Кара-Мурзу виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про Вооруженные силы России. Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Из-за обвинительного приговора Кара-Мурзе Европейский союз уже ввел санкции против 12 физических лиц и 5 организаций из России по обвинению в нарушении прав человека.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Наумова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной поездке Путина в Нью-Йорк

    Назван лучший способ сдачи жилья в аренду

    ФБР уличили в работе против американцев

    В Северной Корее спели SHAMAN и Газманова

    Державшего россиянку в плену 14 лет обвинили в убийстве

    Два поселка в приграничном российском регионе попали под обстрел ВСУ

    Названы способы полноценно отдохнуть в отпуске

    В Грузии возобновился протест против прибытия круизного лайнера с россиянами

    «Бэтмен» проехал на электросамокате по набережной в Москве и попал на видео

    Россиянка ослепла на один глаз из-за конфликта с дворником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости