Британия расширила антироссийский санкционный список

Власти Британии добавили в санкционный список еще шестерых россиян

Великобритания добавила еще шестерых россиян в санкционный список. Документ опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства.

Меры расширили на физлиц, принимавших участие в уголовном процессе над публицистом Владимиром Кара-Мурзой (признан в РФ иноагентом). В списке оказались судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь. Кроме того, санкции ввели против прокурора Бориса Локтионова, выступившего на стороне обвинения Данилы Михеева и члена команды обвинителей Анны Потычко.

17 апреля Мосгорсуд признал Кара-Мурзу виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про Вооруженные силы России. Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Из-за обвинительного приговора Кара-Мурзе Европейский союз уже ввел санкции против 12 физических лиц и 5 организаций из России по обвинению в нарушении прав человека.