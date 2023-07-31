Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:23, 31 июля 2023Россия

Дерево спасло многоквартирный дом в Донецке от снаряда ВСУ

Дерево спасло жителей многоквартирного дома в Донецке попадания от снаряда ВСУ

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Дерево, растущее перед многоквартирным домом в Донецке, спасло жителей от прямого попадания снаряда, запущенного военными Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские артиллеристы попали точно в ствол растения в Куйбышевском районе города. Снаряд взорвался, повредив фасад дома и выбив окна на трех этажах. Пострадавших в результате атаки нет.

28 июля горящая воронка образовалась в центре Донецка в результате попадания снаряда ВСУ. Кроме того, в близлежащих жилых домах были разбиты стекла.

23 июля сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов НАТО калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожье сообщили об уничтоженной бригаде ВСУ на времевском направлении

    Воздушная тревога отменена на всей территории Украины

    В Европарламенте рассказали о содержании 12-го пакета санкций ЕС против России

    Дерево спасло многоквартирный дом в Донецке от снаряда ВСУ

    Учительница занялась сексом со школьником в своем классе и попала под суд

    Оливер Стоун обвинил Запад в демонизации Путина

    Полиция задержала протестующих против круизного лайнера с россиянами в Батуми

    Подполковника запаса ФСБ обвинили в получении особо крупных взяток

    Дания решила предпринять меры для предотвращения акций сожжения Корана

    52-летняя ведущая снялась в бикини под душем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости