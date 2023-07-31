Дерево спасло многоквартирный дом в Донецке от снаряда ВСУ

Дерево спасло жителей многоквартирного дома в Донецке попадания от снаряда ВСУ

Дерево, растущее перед многоквартирным домом в Донецке, спасло жителей от прямого попадания снаряда, запущенного военными Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские артиллеристы попали точно в ствол растения в Куйбышевском районе города. Снаряд взорвался, повредив фасад дома и выбив окна на трех этажах. Пострадавших в результате атаки нет.

28 июля горящая воронка образовалась в центре Донецка в результате попадания снаряда ВСУ. Кроме того, в близлежащих жилых домах были разбиты стекла.

23 июля сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов НАТО калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра.