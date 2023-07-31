Стало известно об опасности китайских электрокаров

The Times: китайские электрокары в Европе могут быть отключены в один момент

Британский институт автомобильной промышленности в своем докладе предупредил, что китайские электрокары опасны, так как могут быть в один момент отключены по решению властей Китая. Об этом стало известно из статьи газеты «Коммерсантъ».

Издание со ссылкой на газету The Times сообщило об исследовании профессора Джима Сэйкера. По словам специалиста, от 100 до 300 тысяч произведенных в Китае электромобилей Европы могут перестать работать. «Угроза, которую представляет заполнение страны умными электромобилями, может оказаться самым эффективным троянским конем, который есть в распоряжении китайского истеблишмента», — заявил Сэйкер.

По словам эксперта, нельзя полагаться на то, что в китайских электромобилях не установлено вредоносное или шпионское программное обеспечение. Подобная перспектива вызывает беспокойство, так как к 2030 году в Великобритании планируют запретить продажу новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями.

Ранее главный исполнительный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что переход к нулевому выбросу углерода для автомобильной промышленности представляет огромное испытание. По его словам, в настоящее время автомобильные компании производят все больше электромобилей.