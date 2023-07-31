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19:43, 31 июля 2023Россия

Обстрел ВСУ приграничного российского региона повредил три жилых дома

Губернатор Белгородской области Гладков: три дома повреждены при обстреле Ржевки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: МЧС России / ТАСС

Село Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи», — сообщил глава региона.

Он добавил, что на место обстрела выехали оперативные службы. Данные о разрушениях уточняются, другой информации об обстреле Гладков не привел.

В понедельник, 31 июля, под обстрел попали и другие граничащие с Украиной регионы — Курская и Брянская области. Там обошлось без пострадавших.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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