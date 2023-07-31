Обстрел ВСУ приграничного российского региона повредил три жилых дома

Губернатор Белгородской области Гладков: три дома повреждены при обстреле Ржевки

Село Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи», — сообщил глава региона.

Он добавил, что на место обстрела выехали оперативные службы. Данные о разрушениях уточняются, другой информации об обстреле Гладков не привел.

В понедельник, 31 июля, под обстрел попали и другие граничащие с Украиной регионы — Курская и Брянская области. Там обошлось без пострадавших.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.