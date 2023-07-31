Полковник Макгрегор заявил, что ВСУ теряют солдат в «промышленных масштабах»

Переход российских войск от обороны к наступлению приводит к гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «промышленных масштабах». Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале.

По его словам, тем самым украинское командование надеется заручиться политической поддержкой на Западе. «Думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла», — сказал он. При этом эксперт отметил, что для наращивания военного потенциала России ее заводы работают круглосуточно семь дней в неделю. «Россия превратилась в грозную военную державу, какой она не была в феврале 2022 года», — резюмировал Макгрегор.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское на времевском направлении Запорожского фронта. По его словам, Киев «кидает на убой колоссальные силы». «Подтвержденные данные по невозвратным потерям — свыше трех тысяч бойцов именно на данном участке», — заявил он.