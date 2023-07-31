Галустян назвал причину получения второго гражданства

Актер Михаил Галустян рассказал, что давно планировал получить армянский паспорт

Популярный российский актер и комик, ведущий шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ Михаил Галустян рассказал, что получил второе гражданство, так как давно хотел иметь армянский паспорт. Причину такого поступка он назвал в интервью блогерше и журналистке Надежде Стрелец. Выпуск доступен на YouTube.

Галустян объяснил, что давно планировал получить армянский паспорт. По его словам, этот поступок не является путем к отступлению, так как актер считает Россию своей родиной. В качестве примера он привел композитора Шарля Азнавура, который был армянином, но жил во Франции.

«Мне кажется, Армения — настолько зависимая от России страна, что выбирать ее как путь к отступлению — это очень странно. Я думаю по-русски, мой родной язык русский, в моей голове русские мысли, русские слова. В моих венах течет армянская кровь. Я чувствую себя армянином. Что мне мешает быть гражданином Армении, тем более если по законодательству это не запрещено?» — сказал комик.

Ранее певец Сергей Пенкин высказался на тему эмиграции, отметив, что несколько лет назад ему предлагали получить гражданство других стран — Италии и США. Пенкин уточнил, что отказался от подобной возможности, так как хотел жить только в России.