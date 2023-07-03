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11:36, 3 июля 2023Среда обитания

Пенкин высказался об эмиграции

Певец Сергей Пенкин рассказал, что отказался от получения гражданства других стран

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский певец Сергей Пенкин высказался на тему эмиграции, отметив, что несколько лет назад ему предлагали получить гражданство других стран. Об этом артист сообщил в разговоре с Teleprogramma.pro.

Во время беседы Пенкина спросили о его интервью, в котором он рассказал, что ему предлагали получить итальянское и американское гражданство. «Я был на гастролях в Италии. Тогда как раз развалился Советский Союз, произошел переворот. И мне сказали: "Вы же понимаете, что происходит в стране", — и предложили итальянское или американское гражданство», — объяснил артист.

Пенкин уточнил, что отказался от подобной возможности. По его словам, он хочет жить только в России, так как любит свою страну. Его также волнует вопрос, кем он будет в случае переезда.

Ранее об эмиграции порассуждал ведущий программы «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович. Он выразил уверенность в том, что человек может изменить что угодно, включая место жительства, однако не способен поменять отчество.

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    Нина Ташевская
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