Пенкин высказался об эмиграции
Российский певец Сергей Пенкин высказался на тему эмиграции, отметив, что несколько лет назад ему предлагали получить гражданство других стран. Об этом артист сообщил в разговоре с Teleprogramma.pro.
Во время беседы Пенкина спросили о его интервью, в котором он рассказал, что ему предлагали получить итальянское и американское гражданство. «Я был на гастролях в Италии. Тогда как раз развалился Советский Союз, произошел переворот. И мне сказали: "Вы же понимаете, что происходит в стране", — и предложили итальянское или американское гражданство», — объяснил артист.
Пенкин уточнил, что отказался от подобной возможности. По его словам, он хочет жить только в России, так как любит свою страну. Его также волнует вопрос, кем он будет в случае переезда.
Ранее об эмиграции порассуждал ведущий программы «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович. Он выразил уверенность в том, что человек может изменить что угодно, включая место жительства, однако не способен поменять отчество.