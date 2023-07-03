Пенкин высказался об эмиграции

Певец Сергей Пенкин рассказал, что отказался от получения гражданства других стран

Российский певец Сергей Пенкин высказался на тему эмиграции, отметив, что несколько лет назад ему предлагали получить гражданство других стран. Об этом артист сообщил в разговоре с Teleprogramma.pro.

Во время беседы Пенкина спросили о его интервью, в котором он рассказал, что ему предлагали получить итальянское и американское гражданство. «Я был на гастролях в Италии. Тогда как раз развалился Советский Союз, произошел переворот. И мне сказали: "Вы же понимаете, что происходит в стране", — и предложили итальянское или американское гражданство», — объяснил артист.

Пенкин уточнил, что отказался от подобной возможности. По его словам, он хочет жить только в России, так как любит свою страну. Его также волнует вопрос, кем он будет в случае переезда.

Ранее об эмиграции порассуждал ведущий программы «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович. Он выразил уверенность в том, что человек может изменить что угодно, включая место жительства, однако не способен поменять отчество.