Якубович высказался об эмиграции словами «жить можно только со своими» поэта Гамзатова

Ведущий программы «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович порассуждал об эмиграции. На эту тему он высказался в интервью проекту «Эмпатия Манучи», видео доступно на YouTube

Якубович выразил уверенность в том, что человек может изменить что угодно, включая место жительства, однако не способен поменять отчество. Говоря об эмиграции, телеведущий также привел высказывания советского поэта Расула Гамзатова, когда-то услышанные от него в личной беседе.

«Знаешь, что он сказал? "Можно уехать куда угодно, можно работать там, где больше зарабатываешь, можно жениться. Можно уехать куда-нибудь и там прожить жизнь, отдыхая и глядя на другой восход и на другой закат. Но где-нибудь когда-нибудь кто-нибудь, пусть не прямо в лоб, но намекнет тебе, что ты здесь чужой. Обязательно". Жить можно только со своими, сказал он. И только свои все поймут и все простят», — вспомнил ведущий «Поле чудес». Он также назвал эти слова Гамзатова великими.

Ранее Якубович раскрыл отношение к телеведущей Елене Малышевой. Он заявил, что коллега помогает многим людям, и назвал ее за это святой.

Перед этим телеведущий рассказал подробности о съемках «Поле чудес». В частности, он заверил, что для выпусков не пишутся сценарии. По словам Якубовича, он встречается с участниками программы за семь минут до съемок и спрашивает, о чем они хотели бы поговорить на передаче.