Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативно».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Причины перекрытия автомобильного движения не сообщаются.

В ночь на 27 июля на Крымском мосту было приостановлено движение со стороны Керчи в направлении Кубани.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и автомобили, безопасность обеспечивают тысячи человек. Он также призвал граждан отказаться от съемки видео с Крымского моста, так как их может использовать противник.