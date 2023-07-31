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22:27, 31 июля 2023Россия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативно».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Причины перекрытия автомобильного движения не сообщаются.

В ночь на 27 июля на Крымском мосту было приостановлено движение со стороны Керчи в направлении Кубани.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и автомобили, безопасность обеспечивают тысячи человек. Он также призвал граждан отказаться от съемки видео с Крымского моста, так как их может использовать противник.

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    Марина Совина
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