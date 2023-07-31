Звезда «Папиных дочек» назвал ошибкой съемки нового сезона шоу

Александр Самойленко назвал ошибкой съемки нового сезона «Папиных дочек»

Российский актер, звезда сериала «Папины дочки» Александр Самойленко назвал ошибкой съемки нового сезона шоу. Об этом он заявил в интервью «Газете.ру».

«С моей точки зрения, делать перезапуск этой истории — ошибка. А там посмотрим: может быть, я окажусь неправым, и этот проект затмит все остальные. Но мне так не кажется», — сказал актер, отметив, что не планирует смотреть продолжение шоу.

«У меня нет никакого осуждения этого проекта, совершенно спокойно к нему отношусь. Но, честно говоря, не считаю, что этот проект нужен. А уж тем более не вижу необходимости в нем сниматься», — заключил он.

В марте стала известна дата премьеры продолжения «Папиных дочек». Проект выйдет на экраны осенью 2023 года в эфире телеканала СТС и в онлайн-кинотеатре Start. Сериал будет состоять из 20 серий продолжительностью по 24 минуты.