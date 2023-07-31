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16:49, 31 июля 2023Культура

Звезда «Папиных дочек» назвал ошибкой съемки нового сезона шоу

Александр Самойленко назвал ошибкой съемки нового сезона «Папиных дочек»
Александр Самойленко

Александр Самойленко. Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / Globallookpress.com

Российский актер, звезда сериала «Папины дочки» Александр Самойленко назвал ошибкой съемки нового сезона шоу. Об этом он заявил в интервью «Газете.ру».

«С моей точки зрения, делать перезапуск этой истории — ошибка. А там посмотрим: может быть, я окажусь неправым, и этот проект затмит все остальные. Но мне так не кажется», — сказал актер, отметив, что не планирует смотреть продолжение шоу.

«У меня нет никакого осуждения этого проекта, совершенно спокойно к нему отношусь. Но, честно говоря, не считаю, что этот проект нужен. А уж тем более не вижу необходимости в нем сниматься», — заключил он.

В марте стала известна дата премьеры продолжения «Папиных дочек». Проект выйдет на экраны осенью 2023 года в эфире телеканала СТС и в онлайн-кинотеатре Start. Сериал будет состоять из 20 серий продолжительностью по 24 минуты.

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