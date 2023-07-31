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14:28, 31 июля 2023Наука и техника

Описан новый вид динозавров

Diversity: описан новый вид растительноядных динозавров

Изображение: Sita Manitkoon / researchgate.net

Команда палеонтологов описала новый вид динозавров, останки которого были выкопаны в Таиланде в 2012 году. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Diversity.

Окаменелость древнего животного была обнаружена в ходе раскопок на севере Таиланда в Пху Ной. Скелет динозавра был вмурован в камень и сохранился в удивительно хорошем состоянии. Специалисты считают, что это может быть один из наиболее хорошо сохранившихся динозавров из найденных когда-либо в Юго-Восточной Азии.

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Ранее неизвестный науке вид получил название Minimocursor phunoiensis. Животное имело четыре конечности, но ходило на двух ногах. Динозавр также имел длинное тело и хвост, клювообразную морду с костяным бугорком на челюсти и гребень вдоль таза. Отмечается, что останки принадлежат подростку, после того как динозавр полностью бы вырос, то он мог достигнуть около двух метров в длину. Minimocursor phunoiensis был растительноядным, а чтобы не быть съеденным хищниками, он мог быстро бегать. Примерный возраст окаменелости оценивается в 145-163 миллиона лет.

Помимо этой находки, в округе были найдены и другие останки таких же динозавров, что позволяет предположить, что они были очень распространены. На данный момент продолжается исследование окаменелости. После завершения работ ученые смогут предоставить гораздо больше информации о животном и его взаимодействии с другими динозаврами.

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    Елена Апазиди
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