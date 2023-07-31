Путин подписал закон о задержании до 30 суток при военном положении

Путин подписал закон о задержании до 30 суток в условиях военного положения

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет задерживать подозреваемого в тяжком или особо тяжком преступлении на срок до 30 суток в условиях военного положения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и устанавливает, что при военном положении задержание подозреваемого возможно на срок до 30 суток. Ранее задерживать россиян до судебного решения об избрании меры пресечения было возможно не более чем на двое суток.

Согласно документу, если в отношении подозреваемого за 30 дней не вынесут меру пресечения, он должен быть освобожден.

Госдума приняла этот закон во втором и третьем чтениях 25 июля.

С 20 октября 2022 года на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей действует военное положение. Четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы в регионах прошли с 23 по 27 сентября 2022 года.