Россиянам назвали неочевидные способы справиться со стрессом

Психолог Гадецкий: верховая езда, творчество и музыка помогают при стрессе

В борьбе со стрессом отлично помогает общение с собаками, уверяет психолог Олег Гадецкий. В беседе с «Лентой.ру» ректор Института ценностно-ориентированной психологии назвал несколько неочевидных способов справиться с эмоциональным перенапряжением.

По мнению психолога, терапевтические собаки и верховая езда обладают успокаивающим эффектом. Не менее полезно и творчество. Рисование, лепка, музыка и пение дают возможность выразить свои эмоции и расслабиться. Еще одним действенным подходом собеседник «Ленты.ру» считает звукотерапию — прослушивание музыки, звуков природы, бинауральных ритмов.

Музыка моментально оказывает на нас влияние: она способна как смягчить, так и усилить любую эмоцию. Музыкальная терапия активизирует различные области мозга, связанные с эмоциональными реакциями и регуляцией настроения. Она может привести к снижению уровня стресса, вызвать расслабление и повысить ощущение благополучия Олег Гадецкий психолог

По словам Гадецкого, справиться со стрессом помогут и ролевые игры. Возможность примерить на себя разные роли и выразить эмоции через импровизацию позволяет освободиться от рутины и насладиться самовыражением, уверяет он. «Ролевые игры также способствуют развитию эмпатии и социальных навыков, что повышает самооценку и снижает стресс», — прокомментировал психолог.

Гадецкий обратил внимание на важность отслеживания своего состояния и «слив» негативной энергии. Он предупредил, что нельзя «гасить» отрицательный заряд за счет другого человека. Например, крик приведет к конфликту, а неумение справиться с разрушительными эмоциями подобной силы — к нервному срыву. Восстановить психику сложно, отметил он, поэтому стоит вовремя минимизировать факторы стресса.

«Если стресс носит перманентный характер и мир кажется враждебным, стоит обратиться к специалистам либо начать самообразование в области психологии и самопознания», — подвел итог Гадецкий.

Ранее психолог Алексей Мелехин перечислил способы заподозрить начинающееся слабоумие. Главным сигналом он назвал трудности с пониманием речи.

