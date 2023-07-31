Водитель с двумя пенисами решил избавиться от одного из них

New York Post: водитель грузовика из Лос-Анджелеса родился с двумя пенисами

Водитель грузовика из Лос-Анджелеса рассказал, что родился с двумя пенисами из-за редкого отклонения, однако со временем решил избавиться от одного из них. Рассказ американца цитирует New York Post.

По словам мужчины, который представился Танком, при рождении у него была диагностирована дифаллия — аномалия развития мочеполовой системы, характеризующаяся удвоением полового члена.

Мужчина признался, что активно использовал свою особенность, чтобы заинтересовать женщин, однако сам испытывал дискомфорт при интимной близости. «Женщины не верили, когда я говорил, что у меня два члена, но я отводил их в комнату и показывал», — говорит Танк.

Он рассказал, что потерял девственность лишь в 24 года, так как с 12 лет отбывал наказание в спецучреждении за убийство. Мужчина утверждает, что испытывал болезненные ощущения во время близости, поэтому, став старше, согласился на операцию по удалению одного полового члена.

Ранее сообщалось, что житель Ганы, родившийся с пенисом, вагиной и шестью пальцами на каждой руке, попросил о помощи, чтобы получить лечение. Молодой человек пожаловался, что не может найти работу, так как окружающие его боятся.