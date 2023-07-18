Гермафродит с 12 пальцами пожаловался на отсутствие работы и попросил о помощи

Pulse: житель Ганы с 12 пальцами, пенисом и вагиной попросил о помощи

Житель Ганы с пенисом, вагиной и шестью пальцами на каждой руке попросил о помощи, чтобы получить лечение своего редкого состояния. Об этом сообщает Pulse.

Молодой человек пожаловался на отсутствие работы из-за врожденных аномалий. Он сказал что находится в отчаянье, так как его воспринимают как некое «странное человеческое существо» и отказываются трудоустраивать. Гермафродит сказал, что хочет жить нормальной жизнью, как и любой другой, но сталкивается с таким уровнем стигматицазии, что чувствует себя человеком второго сорта.

Мужчина страдает от двух состояний — полидактилии и гермафродитизма. Полидактилия — одна из самых распространенных наследственных аномалий развития конечностей у людей, собак, котов и лошадей. Лишние пальцы редко являются полноценными, обычно они представляют собой небольшой кусок мягкой ткани.

Гермафродитизм — наличие у организма мужских и женских половых признаков и репродуктивных органов. Гермафродитизм подразделяется на истинный и ложный. Истинный гермафродитизм — одновременное развитие половых желез самца и самки. Ложный гермафродитизм — одновременное развитие наружных половых органов самца и самки при наличии только яичников или только семенников.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Орлеана (Франция) отменил решение о причислении гражданина с мужскими и женскими половыми признаками к третьему (неопределенному) полу.