Европейскому городу предрекли исчезновение из-за глобального потепления

В ЮНЕСКО предложили внести Венецию в список объектов Всемирного наследия

Эксперты ЮНЕСКО предложили внести итальянскую Венецию в перечень объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения из-за глобального потепления и массового туризма. Об этом сообщает France 24.

В организации заявили, что туризм и глобальное потепление могут нанести городу необратимый ущерб. Там также указали, что негативно сказывается на внешнем облике Венеции постройка высотных зданий.

В ЮНЕСКО отметили, что власти Италии не добились прогресса в решении проблем сохранения облика Венеции и рекомендовали им активизировать усилия для обеспечения безопасности исторической части города и Венецианской лагуны.

Предложение будет рассмотрено на заседании комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которое пройдет в сентябре в Саудовской Аравии. Там, в том числе рассмотрят 53 заявки на присвоение различным историческим территориям и сооружениям статусов объектов Всемирного наследия.

Ранее столице Греции Афинам предрекли превращения в пустыню из-за пожаров, вызванных глобальным потеплением. Возгорания способствуют опустыниванию, поскольку разрушают оливковые рощи и сосновые леса, окружающие Афины, и не дают им восстановиться.