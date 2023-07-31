Стало известно о возможном задержании украинки на протесте в Грузии

В Киеве заявили, что проверяют данные о задержании украинки на протесте в Грузии

Министерство иностранных дел (МИД) Украины проверяет информацию о задержании украинки во время протеста из-за прибытия круизного лайнера с россиянами в грузинский порт Батуми. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, передает «РБК-Украина».

По его словам, дипломаты видели сообщения об этом и проверяют их.

Ранее сообщалось, что прибывший в Грузию круизный лайнер Astoria Grande с россиянами привел к акции протеста местных оппозиционеров. Как отмечалось, полиция усилила меры безопасности и перекрыла все пути к кораблю. На фоне акций протеста происходили стычки между оппозицией и стражами правопорядка.

Кроме того, стало известно о задержании нескольких протестующих. Уточнялось, что участники акции пытались прорвать баррикады и проникнуть на территорию гавани, которая охранялась полицейскими.