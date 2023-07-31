Полиция задержала протестующих против круизного лайнера с россиянами в Батуми

Batumelebi: полиция в Батуми задержала протестующих против лайнера с россиянами

Полиция задержала нескольких протестующих, участвующих в акции против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Об этом сообщает телеканал Batumelebi.

Отмечается, что участники акции пытались прорвать баррикады и проникнуть на территорию гавани, которая охраняется полицией.

Акция началась в гавани Батуми в полночь по местному времени, в ней приняли участие гражданские активисты и члены грузинской оппозиции.

27 июля лайнер уже делал остановку в Батуми. Это вызвало недовольство оппозиционеров, которые считают, что лайнер может подпадать под международные санкции. Кроме того, они подчеркнули, что часть находящихся на борту россиян могла нарушить грузинский закон «Об оккупации», посетив ранее Абхазию и Южную Осетию.

Судно Astoria Grande, которое ходит под флагом Палау и обслуживается турецкой компанией Miray Cruises. 22 июля лайнер отправился из Сочи в Турцию.