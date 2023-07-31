Активисты в Грузии вновь вышли на протест против круизного лайнера с россиянами

Batumelebi: в Батуми активисты протестуют против прибытия лайнера с россиянами

Активисты в Грузии вновь вышли на протест против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Об этом сообщает телеканал Batumelebi.

Акция началась в порту Батуми в полночь по местному времени, в ней приняли участие гражданские активисты и члены грузинской оппозиции. Также в месте, где проводится демонстрация, находятся полицейские. «Полиция утверждает, что баррикады используются в целях безопасности, но подобные меры не применяются в батумской гавани даже тогда, когда в нее заходят военные корабли», — говорится в сообщении.