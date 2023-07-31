Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:57, 31 июля 2023Бывший СССР

Активисты в Грузии вновь вышли на протест против круизного лайнера с россиянами

Batumelebi: в Батуми активисты протестуют против прибытия лайнера с россиянами

Фото: Telegram-канал «Круизный лайнер Astoria Grande»

Активисты в Грузии вновь вышли на протест против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Об этом сообщает телеканал Batumelebi.

Акция началась в порту Батуми в полночь по местному времени, в ней приняли участие гражданские активисты и члены грузинской оппозиции. Также в месте, где проводится демонстрация, находятся полицейские. «Полиция утверждает, что баррикады используются в целях безопасности, но подобные меры не применяются в батумской гавани даже тогда, когда в нее заходят военные корабли», — говорится в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрывах в Херсоне

    52-летняя ведущая снялась в бикини под душем

    Активисты в Грузии вновь вышли на протест против круизного лайнера с россиянами

    По всей Украине объявили воздушную тревогу

    В Британии утилизировали танки Challenger 2 вместо передачи их Киеву

    iPhone 14 подешевел в России

    Российские танкисты уничтожили командный пункт выявленных беспилотником ВСУ

    В ЦСКА оценили судейство в матче с пятью назначенными пенальти

    Омбудсмен Львова-Белова назвала число вывезенных из Донбасса в Россию детей

    Стало известно о взрыве в здании полиции в Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости