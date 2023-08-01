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11:41, 1 августа 2023Культура

Актер DC Стивен Амелл раскритиковал забастовку актеров

Актер студии DC Стивен Амелл раскритиковал забастовку актеров в Голливуде

Фото: Christopher Khoury / Globallookpress.com

Канадский актер, наиболее известный по главной роли Оливера Куина в телесериале студии DC «Стрела» и Кейси Джонса в фильме «Черепашки-ниндзя 2», Стивен Амелл раскритиковал забастовку актеров в Голливуде. Об этом сообщает Deadline.

Артист охарактеризовал забастовку «близорукой» и «невероятно разочаровывающей», однако отметил, что солидарен с бастующими.

«Я поддерживаю профсоюз и солидарен его позицией, но я не поддерживаю забастовки. Это редуктивная тактика ведения переговоров», — заявил Амелл.

Ранее американский актер и кинопродюсер Брэд Питт остановил съемки своего предстоящего фильма «Формула-1» в поддержку забастовок актеров и сценаристов Голливуда.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки, которую называют крупнейшей в истории организации. Члены Гильдии потребовали повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и на телевидении.

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    Анастасия Астахова
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