Брэд Питт остановил съемки «Формулы-1» в поддержку забастовок

Брэд Питт остановил съемки «Формулы-1» из-за забастовок актеров и сценаристов

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт остановил съемки своего предстоящего фильма «Формула-1» в поддержку забастовок актеров и сценаристов Голливуда. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что съемки были остановлены 30 июля. В «Формуле-1» Питт играет роль гонщика-пенсионера Сонни Хейса. Известно, что в разработке киноленты принимал участие автогонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Ранее стало известно, что 75-ю церемонию вручения телевизионной премии «Эмми» перенесли из-за забастовок Гильдии киноактеров США. Мероприятие должно было состояться 18 сентября, однако пока новая дата церемонии не называется.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки, которую называют крупнейшей в истории организации. Члены Гильдии потребовали повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и на телевидении.