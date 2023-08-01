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07:15, 1 августа 2023Культура

Брэд Питт остановил съемки «Формулы-1» в поддержку забастовок

Брэд Питт остановил съемки «Формулы-1» из-за забастовок актеров и сценаристов
Брэд Питт

Брэд Питт . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт остановил съемки своего предстоящего фильма «Формула-1» в поддержку забастовок актеров и сценаристов Голливуда. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что съемки были остановлены 30 июля. В «Формуле-1» Питт играет роль гонщика-пенсионера Сонни Хейса. Известно, что в разработке киноленты принимал участие автогонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Ранее стало известно, что 75-ю церемонию вручения телевизионной премии «Эмми» перенесли из-за забастовок Гильдии киноактеров США. Мероприятие должно было состояться 18 сентября, однако пока новая дата церемонии не называется.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки, которую называют крупнейшей в истории организации. Члены Гильдии потребовали повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и на телевидении.

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    Марина Совина
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