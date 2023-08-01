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14:59, 1 августа 2023Россия

В Госдуме предупредили об усилении мер безопасности в Москве после атаки дронов

Картаполов предупредил об усилении мер безопасности в Москве после атаки дронов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупредил об усилении мер безопасности в Москве после атаки дронов. Его комментарий по ситуации привело агентство Msk1.ru.

До этого жители российской столицы рассказали о проверках сумок и багажа на вокзалах, а также на станциях метро.

«Людей досматривают, более тщательно проверяют — к этому нужно относиться с пониманием», — объяснил происходящее Картаполов.

Парламентарий отметил, что действия, которые проводят органы власти, в меньшей степени будут заметны жителям города и вряд ли коснутся москвичей напрямую.

Депутат призвал жителей Москвы оставаться спокойными в сложившейся ситуации, но не терять бдительности.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что угроза ударов беспилотников по московским объектам существует, она реальна.

Все компетентные службы принимают необходимые меры для предотвращения подобных атак, заверил пресс-секретарь президента России.

1 августа украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать Москву. Прошлая попытка атаки была двумя днями ранее — в воскресенье, 30 июля. В Минобороны рассказали, что два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

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    Анна Щербакова
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