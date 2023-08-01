В Госдуме назвали причины роста цен на автомобили

Депутат ГД Делягин: цены на автомобили растут из-за произвола монополий

Скачок цен на автомобили связан не столько с ростом их себестоимости, сколько с произволом монополий и отсутствием должного регулирования их деятельности. Дальнейшее подорожание возможно, но оно упирается в покупательную способность россиян. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

Произвол монополий

«Скачок цен, который произошел прошлой весной и сохраняется до сих пор, вызван не столько ростом себестоимости, сколько произволом монополий. Грубо говоря, автодилеры задрали цены так, как будто они ввозят импортные модели по курсу 120 рублей за доллар. Цены на российские авто тоже такие, как будто их ввозят по импорту», — заметил Делягин.

По словам депутата, рост цен в ноябре оказался настолько серьезным, что президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с происходящим.

Перспективы роста цен

Повышение утилизационного сбора, как объяснил Делягин, предполагает рост себестоимости автомобиля для продавцов. Если бы они формировали цены из себестоимости и разумной прибыли, это, действительно, могло бы привести к скачкообразному подорожанию для конечного потребителя.

Все упирается в то, готовы ли монополисты продолжать злоупотреблять своим положением и задирать цены. А также в то, есть ли у людей деньги на покупку сверхдорогих автомобилей. Единственное ограничение роста цен сейчас — это бедность населения. Так что, думаю, повышение будет, но ниже прогнозируемых десяти процентов Михаил Делягин депутат Госдумы

Реально повлиять на ситуацию, по словам депутата, могли бы действия правительства по ограничению деятельности монополий, в таком случае возможным было бы даже некоторое снижение цен на автомобили.

Эксперты прогнозируют, что автомобили в России резко подорожают минимум на десять процентов после повышения утилизационного сбора. Сильнее всего подорожают авто иностранного производства с объемом двигателя от 2 до 3,5 литра, ввозимые частными лицами для перепродажи, так как ставки утильсбора в этом сегменте выросли наиболее существенно.