В Госдуме предложили ударить по монументу «Родина-мать» в Киеве

Депутат Госдумы Гурулев предложил ударить по монументу «Родина-мать» в Киеве

Российским войскам стоит нанести удар по символам украинской столицы, считает член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. В частности, в своем Telegram-канале он предложил ударить по монументу «Родина-мать» в Киеве.

Комментируя новую атаку беспилотников на Москву, Гурулев заявил, что удар по одному из символов столицы — «Москва-Сити» — носит «исключительно информационный характер».

Депутат предложил использовать схожие методы воздействия на украинскую общественность. «Искореженный щит "Родины-матери" вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень кстати», — пояснил он, имея в виду инициативу властей города заменить герб СССР на украинский на монументе. Помимо этого, Гурулев предложил нанести «удары по Банковой» — улице в центре Киева, на которой расположено здание офиса президента Украины.

1 августа группа украинских беспилотников попыталась атаковать Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что один из аппаратов долетел до комплекса «Москва-Сити» и врезался в ту же башню, которая была атакована 30 июля. Несущие конструкции здания в результате атаки не были повреждены.

