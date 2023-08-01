Затопленный аэропорт Пекина с самолетами в воде попал на видео

Sky News опубликовал видео затопленного аэропорта Пекина с самолетами в воде

Затопленный в результате тайфуна «Доксури» международный аэропорт Пекин Дасин попал на видео. Кадры, на которых видны стоящие в воде самолеты, опубликованы на сайте телеканала Sky News.

По данным источника, наводнение в воздушной гавани случилось в понедельник, 31 июля. Отмечается, что оно привело к массовой отмене и задержке рейсов.

Ранее сообщалось, что в столице Китая в результате ливней, вызванных супертайфуном «Доксури», пострадали более 44,6 тысячи человек. В общей сложности из небезопасных частей города эвакуировали 127 тысяч человек. Из-за ливней власти Пекина объявили наивысшее, «красное» предупреждение.