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15:26, 1 августа 2023Ценности

Боня раскрыла подробности новой пластической операции

Телеведущая Виктория Боня заявила, что сделает коррекцию формы глаз в США

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Виктория Боня раскрыла подробности новой пластической операции. Соответствующая публикация появилась на ее станице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя блогерша рассказала, что через 20 дней отправится в США с целью сделать коррекцию формы глаз. «Я беру слово красота — все-таки у меня через 20 дней будет операция в Америке! Буду делать себе "лисьи глазки"», — заявила она.

В июле Боня решила сделать пластическую операцию за миллионы рублей. Для проведения упомянутой манипуляции знаменитость обратилась к хирургу моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер Чиа Чи Као. После консультации с врачом инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). При этом она отметила, что ей сделали скидку, окончательная стоимость составляет 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).

В апреле стали известны подробности первой пластической операции Бони. Знаменитость сделала подтяжку мышц шеи в совокупности с липосакцией зоны подбородка и овала лица.

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    Карина Черных
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