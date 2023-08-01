Футболист ответил на обвинения из-за демонстрации флага России в Израиле

Футболист Бородин: имел право показать флаг России после победы в Кубке Израиля

Защитник московского «Торпедо» Сергей Бородин ответил на обвинения из-за демонстрации флага России во время выступления за иерусалимский «Бейтар». Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что «Бейтар» — многонациональная команда, поэтому он имел право отпраздновать победу в Кубке Израиля с российским флагом на плечах. «Я русский и был горд, что выиграл. В свои действия я вкладывал любовь к родине, а не политику», — подчеркнул он.

Бородин является воспитанником «Краснодара». В январе 2023 года на правах аренды он перешел в «Бейтар». 23 мая 2023 года он стал обладателем Кубка Израиля. В июне был куплен московским «Торпедо».

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.