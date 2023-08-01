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11:35, 1 августа 2023Россия

Собянин сообщил о повреждениях после атаки беспилотников

Собянин сообщил о повреждении фасада в башне «Москва-Сити» из-за атаки БПЛА

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждении фасада в башне «Москва-Сити» после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом градоначальник написал в Telegram.

По словам Собянина, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников при попытке подлета к Москве. Один из дронов долетел до башни «Москва-Сити», которая была повреждена в результате предыдущей атаки беспилотников.

«Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет», — отчитался мэр столицы. На месте работают экстренные службы.

1 августа украинские беспилотники снова пытались атаковать Москву. Прошлая попытка атаки была двумя днями ранее — в воскресенье, 30 июля. В Минобороны заявили, что два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

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    Варвара Кошечкина
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