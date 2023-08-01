Цена нефти Brent продолжила снижение

Цена на нефть эталонной марки Brent снизилась до 84,61 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI на лондонской бирже ICE продолжают снижаться на фоне признаков фиксации прибыли на рынке после заметного роста котировок в июле. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:40 по московскому времени 1 августа октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,96 процента, до 84,61 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,81 процента, до 81,13 доллара.

Аналитик CMC Markets Тина Тен заявила в интервью Reuters, что цены на нефть могут столкнуться с риском коррекции, «поскольку рынки, возможно, были перекуплены в прошлом месяце». По мнению эксперта PVM Тамаса Варги, в последние несколько месяцев ожидалось, что мировой спрос на нефть возрастет на фоне сокращения поставок, однако в июле настроения на рынках изменились.

Ранее Минфин России сообщил, что по итогам июля средняя цена ключевого российского экспортного сорта нефти Urals достигла 64,37 доллара за баррель и впервые превысила потолок, установленный странами «Большой семерки» (G7) с 5 декабря 2022 года. При этом стоимость топлива по-прежнему остается ниже показателя июля прошлого года в 78,41 доллара за баррель.