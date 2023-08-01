Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:17, 1 августа 2023Экономика

Цена нефти Brent продолжила снижение

Цена на нефть эталонной марки Brent снизилась до 84,61 доллара за баррель

Фото: Ernest Scheyder / Reuters

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI на лондонской бирже ICE продолжают снижаться на фоне признаков фиксации прибыли на рынке после заметного роста котировок в июле. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:40 по московскому времени 1 августа октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,96 процента, до 84,61 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,81 процента, до 81,13 доллара.

Аналитик CMC Markets Тина Тен заявила в интервью Reuters, что цены на нефть могут столкнуться с риском коррекции, «поскольку рынки, возможно, были перекуплены в прошлом месяце». По мнению эксперта PVM Тамаса Варги, в последние несколько месяцев ожидалось, что мировой спрос на нефть возрастет на фоне сокращения поставок, однако в июле настроения на рынках изменились.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023

Ранее Минфин России сообщил, что по итогам июля средняя цена ключевого российского экспортного сорта нефти Urals достигла 64,37 доллара за баррель и впервые превысила потолок, установленный странами «Большой семерки» (G7) с 5 декабря 2022 года. При этом стоимость топлива по-прежнему остается ниже показателя июля прошлого года в 78,41 доллара за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Евросоюза не эскалировать СВО из-за атак на Москву

    Президент Литвы обвинил главу Минобороны в раскрытии служебной информации

    Раскрыта степень влияния жары на работу электромобилей

    Москвичей предупредили об увеличении количества ос в городе

    Россиянин сдал в багаж 200 килограммов краба и 12 лап гималайского медведя

    Дочь Мадонны снялась голой для рекламы модного бренда

    Бывшему премьер-министру Великобритании помешали тритоны

    Названы возможные причины усиления запаха пота

    Эксперта из реалити-шоу «Пацанки» обвинили в задержке зарплат

    Цена нефти Brent продолжила снижение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости