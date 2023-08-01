Минобороны отчиталось об отражении двух атак ВСУ в лесу ЛНР

Минобороны отчиталось об успешном отражении двух атак ВСУ в лесном массиве ЛНР

В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района Луганской народной республики (ЛНР) российские военнослужащие успешно отразили две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России во вторник, 1 августа.

Общие потери ВСУ составили до 120 бойцов, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30, отчитались в оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В Минобороны также сообщили, что российские войска продолжили наступление на купянском направлении специальной военной операции (СВО).